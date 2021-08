Adriaan van de Sande: ‘Als je er oog voor hebt, kun je veel voor mensen betekenen’

Van de Sande begon zijn studie geneeskunde in 1975 in Nijmegen. Na het afstuderen wilde hij graag specialiseren, maar de wachttijd voor de huisartsenopleiding bedroeg twee jaar. In de tussentijd ging hij aan de slag in het voormalige Sint Josephziekenhuis in Eindhoven. Als assistent bij chirurgen, op de polikliniek en als zaalarts was dit een leerzame periode. Via een van de chirurgen werd hij getipt dat er in Waalre ruimte komt voor een nieuwe praktijk.