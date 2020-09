Adviesraad voor zorgzaken stapt collectief op in Valkenswaard: ‘Willen een signaal afgeven’

De ASD werd in januari 2017 officieel adviesorgaan van de gemeente. Ze geeft het dorpsbestuur in die rol gevraagd en ongevraagd advies over onderwerpen die betrekking hebben op zorgthema’s, denk daarbij aan de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo), Jeugdwet en de Participatiewet.

‘Verplicht loket’

In een brief aan de Valkenswaardse politiek, waarin de vijf ASD-leden hun vertrek toelichten, wordt duidelijk dat ze hun rol anders hadden willen invullen dan de gemeente van hen vraagt. Ze kregen gaandeweg het gevoel dat ze een ‘verplicht loket’ voor de gemeente zijn, omdat de gemeente nou eenmaal aan burgerparticipatie moet doen. Dit terwijl de leden van de ASD juist een inspirerende denktank had willen zijn.

Ook schrijven de leden dat het voor hen niet helder is wat hun meerwaarde is op dit moment. ‘We hadden ideeën, veel ervaring en de juiste professionele achtergrond. We konden deze echter niet kwijt, niet op de juiste manier en niet op de juiste tijd.’

De voltallige ASD stopt per 1 oktober. In een gesprek met zorgwethouder Mieke Theus (PvdA) hebben de leden hun besluit nader toegelicht. Daarbij hebben ze ook aanbevelingen gedaan voor de toekomst.

Vertrekkend voorzitter Frans Verdonck van de ASD wil geen zondebok aanwijzen en is voorzichtig in zijn bewoordingen. Wel hoopt hij dat de gemeente het collectief ontslag oppikt als een signaal om de burgerparticipatie rond zorgvraagstukken op een andere manier vorm te geven in Valkenswaard.

Tunnelvisie bij belangenverenigingen

Wat hem betreft moet daarbij ook goed gekeken worden naar de achterbanorganisaties. De ASD onderhoudt contact met een vijftiental belangenverenigingen, zoals Kansplus, Seniorenbelang, Gehandicaptenplatform, die als klankbord dienen en voor input zorgen. Verdonck vindt dat die clubs vaak een tunnelvisie hebben en te weinig naar het grote geheel kijken. ,,Je hebt maar één zak met geld. Als je te veel geld uitgeeft aan jeugdhulp, dan kom je op een ander onderdeel geld tekort. Als de een iets wil, dan heeft dat gevolgen voor de ander. Daar zou meer oog voor mogen zijn, dat mis ik weleens.”

Ook zou hij liever zien dat in het gemeentehuis anders omgaan wordt met burgerparticipatie. ,,Betrek mensen eerder bij zaken en geef ze een rol.” Verdonck hoopt dat de gemeente gaat nadenken over de vraag hoe je echte burgerparticipatie krijgt. ,,Schop daarbij ook heilige huisjes om. Denk goed na over: waar is de kwetsbare burger in Valkenswaard mee gediend?”