Aerobicsles in de nepsneeuw

Trots laat Jeanny Straatmijer de leeshoek zien. ,,We hadden al een tijdje een zwerfboekenkast, maar die puilde uit. Nu hebben we een leeshoek, waar mensen heerlijk kunnen zitten’’, zegt ze. Samen met Ria Beeren en Mieke Veraa behoort ze tot de vrijwilligers van het eerste uur. ,,Veertig jaar geleden merkten we in de wijk dat er vraag was naar danslessen voor kinderen. We besloten die te gaan verzorgen en konden terecht boven de Pauluskerk hier in de wijk. Als we maar stil waren als er een mis gaande was’’, vertelt Beeren.