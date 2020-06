Afrit Waalre van N2 tot in de avond dicht na ongeluk waarbij busje de weg flink beschadigt

Nuenense en Waalrese kinderen het vaakst naar de opvang

14:06 NUENEN/WAALRE - In vergelijking met hun leeftijdgenoten in de rest van de regio gaan in Nuenen en Waalre relatief veel kinderen naar een soort opvang. Van alle Nuenense kinderen tot 12 jaar maakt 62,2 procent gebruik van buitenschoolse opvang, de crèche, een gastouder of dagopvang. In Waalre ligt dat percentage op 60,5 procent, blijkt uit cijfers van het CBS.