Afspraken op een sigarenkistje tellen niet meer; ook vrijwillige besturen moeten juristenproof zijn

Er wordt over gemopperd. Een hoop gedoe en alweer administratieve rompslomp, vinden ze bij vooral kleinere verenigingen en stichtingen. Maar bestuursvoorzitter Jacques van Gerwen van voetbalclub SV Valkenswaard vindt dat beetje rompslomp niet opwegen tegen het belang. ,,Wij zijn juist blij met die wet. Als bestuurder van een stichting of een vereniging moet je je verantwoordelijkheid nemen. Het is heel belangrijk om de interne afspraken en de regels juridisch dicht te timmeren. Dan weet iedereen waar hij of zij aan toe is. En dan weet ook iedereen dat het veilig is om in een bestuur te stappen, omdat een vrijwillig bestuurder niet hoofdelijk aansprakelijk gesteld kan worden.”