Al bijna 100 jaar meer dan alleen muziek maken bij fanfare Emos in Borkel en Schaft

,,Onze vereniging staat voor veel meer dan alleen muziek maken”, vertelt Mariëlle Schellekens. ,,Het sociale aspect en betrokkenheid binnen onze gemeenschap is eigenlijk net zo belangrijk.” Bernard Baken vult aan: ,,Misschien is dat zelfs nog wel belangrijker. Bij elk feest zijn wij aanwezig. Maken we geen muziek, dan helpen we wel een handje mee of doen we mee met de activiteit. De verbondenheid met andere verenigingen is heel groot.”