Al ‘zoomend’ keramieken bij Volksuniversiteit Waalre

De deur van cursuslocatie Het Klooster in Waalre ging in maart 2020 resoluut op slot, door corona. De hoop om ergens in het seizoen tóch nog van start te kunnen vervloog keer op keer. In plaats van de zaak op zijn beloop te laten, werden de volksuniversiteitsdocenten benaderd met de vraag hoe zij aankeken tegen het geven van online lessen, via bijvoorbeeld Zoom. „Peter Kivits, onze toenmalige penningmeester, is lid van de Spaanse Vereniging in Eindhoven en die zoomden daar volop en met succes”, vertelt El te Riele.

Tai Chi niet, keramiek wel

Te Riele ondersteunt de volksuniversiteit op verschillende fronten en zorgde er mede voor dat zeven van de veertien leermeesters wel wat voelden voor de nieuwe, digitale manier van kennisoverdracht. „Kijk, dat de Tai Chi-docent het zoomen niet zag zitten begrijpen we natuurlijk, omdat je bij deze bewegingskunst elkaar moet aanraken. En leren internetbankieren met meerdere meekijkende mensen is nogal een ding in het kader van privacy.”

Dat de Valkenswaardse lerares en kunstenares Lianne Rijkers wél bereid was haar lessen keramiek via Zoom te geven, was best bijzonder. Te Riele: „Ze heeft zich wel eens afgevraagd waar ze in hemelsnaam aan begonnen was, maar al doende had ze nooit gedacht het zó leuk te vinden.”

Rijkers ervoer, heel verrassend, dat ze technische kennis op deze wijze beter kon overbrengen dan in een cursuslokaal. Normaliter geeft ze aan het begin van het seizoen de cursisten vijf opdrachten, maar deze werden nooit uitgevoerd, omdat haar studenten zelf vonden dat ze een vaas of een potje moesten maken.

Leesclub

Wat ook een online succes bleek was de leesclub Leesplezier. Ada Ouwerkerk was bij de organisatie betrokken. „De leesclub bestaat uit een groep mensen die uit onder andere Syrië, Chili en Zuid-Amerika komt en moeite heeft met het lezen in de Nederlandse taal. We hebben veel waardering voor de gedreven docente, die hier toch zorgde voor de broodnodige interactie.”

Ook de zoomlessen Frans, yoga en levende tuin vonden gewoon doorgang. Te Riele: „Het succes inspireerde ons tot het aanbieden van online lezingen. We hebben de samenwerking opgezocht met onder meer de bibliotheek, De Pracht en de KBO’s. Negentig procent van de deelnemers aan de eerste lezing kwam uit hún achterban. We willen nu nóg meer naar buiten treden en ook met andere partijen samenwerken.”

Meer info over de gratis lezingen: volksuniversiteitwaalre.nl