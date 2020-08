Alcohol na goed gesprek niet langer in de ban bij hockeyclub HOD in Valkenswaard

VALKENSWAARD - Hockeyclub HOD in Valkenswaard gaat weer gewoon bier en andere alcoholische drankjes verkopen na waarschuwing en goed gesprek met de gemeente over de corona-regels.

De vereniging staakte de verkoop van alcohol nadat ze vorige week vrijdag van handhavers een waarschuwing kreeg voor overtreding van de richtlijnen. Een aantal teams zat te dicht bij elkaar op het terras. ,,Dat was van onze kant niet goed, daar hoeven we het niet lang over te hebben”, zegt bestuurslid Bart van Bokhoven, die bij de club verantwoordelijk is voor de horeca.

HOD scherpte daarna de regels aan: alcohol ging in de ban, zitplaatsen in de horeca werden geschrapt. Consumpties mochten alleen nog langs het veld worden genuttigd. Na een ‘constructief gesprek’ met de gemeente woensdag, wil van Bokhoven in tegenstelling tot eerder deze week nu wel een toelichting geven. ,,Het had vooral te maken met het placeren. Het is een complex verhaal.”

Dezelfde regels als in de horeca

Het komt er op neer dat de kantine van de club aan dezelfde verplichtingen moet voldoen als andere horecagelegenheden. Dat blijkt niet altijd eenvoudig. ,,Na een wedstrijd komen twee teams van het veld af en dan heb je direct dertig man die iets willen drinken. Die moeten we volgens de regels allemaal een plaats toewijzen”, legt het bestuurslid uit.

,,We hebben het daar met handhaving over gehad, maar we zagen niet direct hoe we dat voor elkaar konden krijgen.” Om toch aan de 1,5 meter regel te kunnen voldoen, werd besloten om alleen bestellen en afhalen van consumpties in het clubhuis toe te staan, dus geen zitplaatsen meer in de horeca. Daarbij stuitte HOD op de 'gewone’ horecaregels, die altijd al van toepassing zijn. ,,Die to-go-variant, het afhalen en meenemen, mag wel met cola en koffie, maar niet met alcohol. Je mag bijvoorbeeld geen biertje drinken op de stoep. Zo hebben we als club dus met corona-regels en bestaande regels voor de horeca te maken.”

Proefdraaien met toewijzing van zitplaatsen

Het 'nieuwe normaal’ blijkt niet altijd even gemakkelijk voor de club of voor bezoekers en het kost tijd voordat iedereen er aan is gewend, merkt Van Bokhoven. Dit weekend heeft HOD oefenduels voor eigen jeugd- en seniorenteams op het programma. Dan gaat de club proefdraaien met toewijzing van zitplaatsen. Ook de verkoop van alcohol wordt hervat. ,,We kijken hoe we alles kunnen organiseren, passend binnen de regels. Met alleen onze eigen mensen op de club gaan we zien hoe het werkt.”