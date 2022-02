Alle disciplines onder één dak in nieuw Gezondheidscentrum Waalre

Andere disciplines

Beneden bij fysiopraktijk Knegt & Bungelaar valt de ruime oefenruimte op. ,,We hebben geen spiegels dus het is niet zo interessant voor de testosteronsporters”, grapt Jan Willem de Knegt. ,,Hier komen iedereen samen: sporters, patiënten met long- of hartklachten of mensen die herstellen van bijvoorbeeld een knieoperatie.” Bij de balie valt het bureau op dat in een mum van tijd omhoog en omlaag kan. “Ze moeten van ons elk uur een kwartier staand werken”, legt de fysiotherapeut uit. ,,Of we hierin uniek zijn in dit centrum? Nee hoor, de assistenten van de huisartsen hebben ook zo’n bureau.”