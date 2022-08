Alle senioren uit Waalre vanaf september welkom in ‘t Hazzo

BIJZONDERE HOBBY'S Stefan heeft een kamer vol Dommelsch: ‘Inmiddels heb ik zo’n 120 unieke glazen’

DOMMELEN - Stefan Groenen is al ruim twintig jaar een fanatiek verzamelaar van Dommelsch parafernalia. De 36-jarige inwoner van Dommelen beschikt niet alleen over viltjes, glazen en andere reguliere reclamedragers, maar is beretrots dat hij ook een aantal echte must-haves in zijn speciale bierkamer heeft staan.

