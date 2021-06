Alleen naar Handel lopen, maar vader is er bij

Vanaf haar achtste loopt Marion de Brouwer uit Valkenswaard al de Handelse Processie. Al die tijd in scoutingverband en altijd samen met haar vader. Ondanks de afgelasting vanwege corona, loopt ze dit jaar toch de pelgrimstocht. Voor de veertigste keer, nu voor het goede doel ‘endParalysis’. ,,Gedurende die twee processiedagen deden we alles samen.” Marion de Brouwer loopt de tocht op zaterdag 18 en zondag 19 juni.

Na zijn overlijden is ze twee keer zonder haar vader naar Handel gelopen. En vorig jaar enkel de heenweg. ,,Niet gaan is geen optie. Ik kan de Handelse Processie niet missen. Dus ik ga alleen, heen en terug. Maar pa is toch bij me, ik speld zijn foto op mijn kleren. Zijn hele leven was hij actief voor goede doelen. Daarom ga ik voor de organisatie die het onderzoek naar genezing van chronische dwarslaesie wil versnellen.”

Marion de Brouwer (47), docent op scholengemeenschap Were Di, is verknocht aan de Handelse Processie. Ze loopt mee vanwege de verbroedering, de saamhorigheid. Bij de eerste afgelasting in 2020 miste ze meteen dat samen zijn, de sfeer. ,,Handel zit in mijn bloed. Het is een onderdeel van mijn levenspatroon. Natuurlijk loop ik ook te bidden en de Marialiederen te zingen. Maar de processie versterkt vooral de onderlinge band binnen het dorp, binnen de verenigingen, binnen de familie- en kennissenkring.”

Samen met pa een trappist drinken

Tijdens de processie zijn er heel veel bijzondere momenten, onderweg en in Handel. Dat zijn natuurlijk de direct aan de processie gerelateerde zaken zoals op zaterdagmiddag de aankomst in de parochiekerk van Handel, diezelfde avond de dienst in het Processiepark en op zondagmorgen de afscheidsviering. Met enige weemoed in haar stem zegt ze: ,,Heel speciaal was altijd kort na aankomst in Handel samen met mijn pa een heerlijke trappist drinken en aansluitend een lekker hapje eten.”

Het gaat een emotioneel weekend worden, maar toch ziet Marion de Brouwer wel uit naar de voettocht in het traditionele Handel-weekend. Het grote verschil is dat ze de vele honderden andere pelgrims zal moeten missen. Ze houdt het gebruikelijke schema van de processie aan: de route, de tijden, de rustplaatsen. ,,Vrienden en kennissen zijn her en der onderweg aanwezig om me aan te moedigen en me op de gebruikelijke plaatsen te voorzien van proviand.”

Ze beseft terdege dat er ook momenten zullen zijn waarbij ze overmand wordt door emotie. Vooral bij het vertrek op zaterdagochtend om 06.00 uur voor de Nicolaaskerk in Valkenswaard en de aankomst in Handel, maar ook bij de doortocht door Nuenen. ,,De geboorteplaats van mijn vader. Daar stond elk jaar opnieuw familie klaar met allerlei lekkernijtjes.” De terugkeer op zondagavond in Valkenswaard zal haar naar eigen zeggen erg veel pijn doen. ,,Het klokgelui ter verwelkoming van de pelgrims zal ik het meest missen.” Na een korte stilte herpakt ze zich: ,,Als de kerk nog open is, kan ik in ieder geval nog een kaarsje aansteken.”

Marion de Brouwer verwacht een voettocht met ups en downs. Maar ze wil het per se ervaren. Ze verwacht er kracht uit te putten. En ze verwijst naar het jaarthema van de Handelse Processie 2021 ‘Droom en blijf geloven’. ,,Ik heb geleerd het verleden niet te vergeten, maar er iets mee te doen. Dit is een activiteit om weer door te kunnen gaan.”

