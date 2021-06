Als vierjarige al met neus in atlas

“Ik zat als vierjarige al met mijn neus in een atlas. In 2019 deed ik in Middelburg als jonkie voor het eerst mee aan de aardrijkskundeolympiade en ik eindigde sindsdien steeds bij de top 15, maar 2021 is toch wel the real deal”, aldus Jasper Hermsen. De gymnasium 6-leerling van Were Di won vorige week in de finale de theorieprijs van de aardrijkskundeolympiade. Hiermee is hij op het onderdeel theorie de beste van 7000 Nederlandse leerlingen.

“Aardrijkskunde is een superveelzijdig vak en heeft heel veel manieren waarop je naar de wereld kunt kijken. Vanuit natuur, plaattectoniek, of juist hele sociale of economische aspecten. Al die factoren vormen samen de situatie die we als wereld zien en dat kunnen verklaren en daarop te anticiperen om het in de toekomst beter te maken, vind ik gewoon fantastisch.”

Online

De beste vijftien leerlingen streden om een plek in het team dat ons land gaat vertegenwoordigen op de wereldolympiade, die dit jaar online plaatsvindt. Vorig jaar werd de wereldolympiade afgelast vanwege corona en kreeg Hermsen te horen dat hij bij de eerste vier zat. “Ze hebben toen op basis van de voorrondes het klassement bepaald.”

De olympiade bestaat uit drie onderdelen: een essaytoets en een multimediadeel en veldwerk. De eerste twee onderdelen vormen samen de theorietoets. “Multimedia is mijn persoonlijke favoriet. Dan krijg je filmpjes te zien waarover je vragen moet beantwoorden. Er was bijvoorbeeld een filmpje van de Hakadans uit Nieuw Zeeland, met de vraag waar dat een voorbeeld van is. Volgens mij was het culturele assimilatie; een samenvoeging van culturen waarbij ze toch elk een eigen identiteit behouden. En een filmpje met beelden van een bepaalde omgeving die je dan moet koppelen aan een reliëfkaart. Het voelt voor mij niet als een toets, maar als een superleuk tijdverdrijf. Het is meteen een goede voorbereiding op de internationale olympiade omdat de multimediatoets helemaal in het Engels is.”

Veldwerk

Het veldwerk ligt de Aalstenaar wat minder. “Het was wel een leuke toets hoor, we moesten voor de gemeente Berg en Dal een voedselvoorziening bedenken waarin de bevolking betrokken is bij het maken van het voedsel. Daarvoor is veel creativiteit vereist. Ik ben vooral van het kunnen verklaren van verschillende fenomenen en vind het nog erg ingewikkeld om daar zelf iets nieuws aan toe te voegen. Gelukkig worden we daar voor de internationale olympiade nog voor getraind.”

Hermsen strijd van 10 tot 16 augustus met nog drie landgenoten tegen zo’n 50 andere landen. “Ik had met het maken van mijn vakantieplannen gelukkig al bedacht ‘stel nou dat’, dus ik kom net op tijd terug.” Hoever hoopt hij te komen? “Natuurlijk wil ik graag winnen, maar ik ga in ieder geval voor een medaille.”

Na de olympiade wacht hem een nieuwe uitdaging: zijn vervolgstudie, want inmiddels weet hij dat hij zijn gymnasiumdiploma in the pocket heeft en cum laude is geslaagd. En die vervolgstudie wordt – hoe kan het ook anders – een aardrijkskundestudie. Na de vakantie begint Hermsen aan geografie, planologie en milieu in Nijmegen.