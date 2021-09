Alternatief bloemencorso trok in Valkenswaard zeker 20.000 bezoekers, schat organisatie

Dat is tenminste de inschatting van de organisatie, die dat niet precies kan zeggen omdat bezoekers dit jaar geen kaartje hoefden te kopen. ,,Normaal gesproken concentreert het zich natuurlijk op één dag, nu kwamen de bezoekers verspreid over twee dagen", vertelt Robin Wijnen van de Stichting Bloemencorso Valkenswaard. Een ‘normaal’, eendaags bloemencorso trekt de laatste jaren ongeveer eenzelfde bezoekersaantal.

We zijn blij dat we deze keuze gemaakt hebben, het bleek goed te werken.

Vanwege corona trok er dit jaar geen parade door de straten van Valkenswaard, maar stonden de objecten her en der verspreid door het centrum opgesteld. ,,We zijn blij dat we deze keuze gemaakt hebben, het bleek goed te werken. Iedereen kon in z’n eigen tempo langs de objecten lopen, dus het publiek kwam verspreid over de dag.” Sommigen deden dat volgens Wijnen al vóór de officiële openstelling om 12 uur 's middags. ,,Maar dat bleek ook geen probleem.”

Koffiedik kijken

De organisatie gaat de editie van 2021 op korte termijn evalueren. ,,Een noodgreep zou ik het niet willen noemen, maar we moesten een alternatieve vorm bedenken en daar is dit uitgekomen. Dat heeft goed uitgepakt", vindt Wijnen. Hoe het corso er volgend jaar uit gaat zien, is nog koffiedik kijken. ,,Misschien wordt het wel een combinatie met zowel een parade als ook de vorm van dit jaar, of misschien wordt het weer helemaal zoals voorheen. We horen in elk geval graag van deelnemers, vrijwilligers en sponsoren hoe zij het dit jaar ervaren hebben.”