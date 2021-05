Alternatieve Roparun vanuit Valkenswaard: door weer en wind voor het goede doel

VALKENSWAARD/DOMMELEN - In de doorgaans rustige Houtvesterwei in Dommelen is even enige reuring: enkele hardlopers, een organisatietent, een caravan voor atleten, verzorgingsplekjes. het komt door de alternatieve Roparun die tijdens de pinksterdagen wordt gehouden.

Woordvoerder Marleen van Beek wijst op de ware omvang van het evenement. ,,Dit is maar een kwart van onze alternatieve Roparun. Op drie andere plaatsen(Laren, Ermelo en Rosmalen) gebeurt hetzelfde. Ons Team065 loopt de Roparun, vanwege corona, nu eenmalig in estafettevorm.”

De groep, bestaande uit 8 lopers, 4 fietsers en 12 verzorgenden, heeft zo met Pinksteren non-stop over het land verspreid 550 kilometer afgelegd. Allemaal voor het goede doel.

Stokje digitaal doorgeven

De start was zaterdagochtend in Laren, gevolgd door Valkenswaard, Ermelo en Rosmalen en zo alsmaar verder. Steeds achttien kilometer, afgelegd door twee atleten die elkaar na elke kilometer aflosten. Na die run werd het stokje digitaal doorgegeven aan de lopers in het volgende stadje. Vijftig uur aan één stuk, dag en nacht, in weer en wind.

Marleen van Beek, teamcaptain in Valkenswaard, is blij met het alternatief: ,,De echte Roparun is verplaatst van Pinksteren naar begin oktober. Daar wilden we niet op wachten.”

De Eindhovenaar Stefan Clermonts (43) en Alex den Dubbeldem(24) uit Breda hebben samen de 144 kilometers in Valkenswaard en omgeving afgelegd. Ze werden permanent per fiets begeleid door Aniek van Beek(21). Die reed voorop en bepaalde het tempo. Ze zorgde dat de lopers elkaar na elke kilometer afwisselden. Degene die stopte met lopen, fietste verder achter zijn collega-loper.

Quote Je geniet van wat aan je voorbij trekt, zelfs de regen doet er dan niet toe Stefan Clermonts, Deelnemer alternatieve Roparun

,,Zaak was dat alles klopte. Zowel de afstand als de tijd. Het digitale stokje overgeven aan de volgende loper in Ermelo moest precies op tijd gebeuren. Anders zou het tijdschema overal in de soep lopen.” Voor de recreatieve lopers Clermonts en Den Dubbeldem was het een bijzondere ervaring. Den Dubbeldem: ,,Het is even wennen aan de constante afwisseling lopen-fietsen. Op een zeker moment gaat de knop om en kom je in een flow. Je bent geconcentreerd en gemotiveerd. Je weet waarvoor je het doet.”

Clermonts komt weliswaar uit de regio, maar was toch blij verrast. ,,Wat een natuur. Ontzettend veel groen. Je geniet van wat aan je voorbij trekt. Zelfs de regen doet er dan niet toe.” Ze hebben acht verschillende routes van 18 km gevolgd. Onder meer door Achtereind Aalst, Veldhoven, de Malpie en het Leenderbos. Marleen van Beek: ,,En even door Valkenswaard langs Valkenhof-locaties. Ook voor die bewoners liepen we.”