Amy Vos nieuwe kinderburgemeester Valkenswaard

Dommelse Martinus­school kan weer even vooruit: ‘Ik denk dat we op z'n vroegst in 2023 kunnen gaan bouwen’

1 oktober DOMMELEN - Basisschool St. Martinus in Dommelen kan met de ingebruikname van twee noodlokalen weer even vooruit. Over een jaar of vijf moet de school in een nieuw gebouw huizen.