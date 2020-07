Anderhalf jaar cel gevraagd voor ‘klerezooi’ in drugspand Valkenswaard

DEN BOSCH De verdachte was er niet, zijn advocaat ook niet, maar de officier van justitie wel en zo viel er maandagochtend in de Bossche rechtbank toch een strafeis van anderhalf jaar cel voor een drugslab in Valkenswaard.

Er waren waarderende en afkeurende woorden. Een agent kreeg complimenten omdat hij eind 2018 in zijn vrije tijd het lab op het spoor kwam. Althans: hij had het over een mogelijke kwekerij. Maar na een inval bleek het een slag heftiger te zijn. Een lab, middenin een woonwijk, fulmineerde de officier.

Vage types

Het was de agent tijdens wandelingen al opgevallen dat bij een bepaalde woning vage types rondhingen. Toen op een dag daar het zolderraam openstond, stonk de straat naar hennep. Een stroommeting wees uit dat er ’s nachts onverklaarbaar veel werd verbruikt en de politie besloot tot een inval.

Er lagen geen planten, geen toppen. Maar wel overal spullen om harddrugs te maken. En alles vuil, gebruikt, het hele huis zat onder de witte poeder. Amfetamine, zo wezen testen uit. In de slaapkamer stonden centrifuges, in de keuken vuil glaswerk. En op zolder een zeil waarom waarschijnlijk de pasta werd gedroogd. Een betonmixer, jerrycans met chemicaliën, of juist leeg. Plus in totaal ruim twee ons kant-en-klare speed.

In schuur verstopt

De bewoner, Erik C. (49) had zich tijdens de inval in de schuur verstopt, maar dat hielp niet lang. Hij had het over een man die de zolder gebruikte en regelmatig langs kwam. In het begon had hij wat spullen meegesjouwd, maar na twee maanden had hij niemand meer gezien en was inmiddels begonnen met ‘de klerezooi op te ruimen’. Hij zou vijfhonderd euro krijgen en poeder wat hij her en der vond mocht hij houden.

De officier van justitie had niet lang nodig om aanwezigheid van een lab bewezen te achten. Levensgevaarlijk, middenin een woonwijk. Daarnaast had hij ook drie zogenaamde schietpennen. Maar die deden het niet, had Erik C. gezegd. Een en ander was goed voor een flinke straf, achttien maanden cel, waarvan een half jaar voorwaardelijk als stok achter de deur.