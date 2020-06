Anders van Smaak neemt keuken van kantine Valkenswaard over: ‘Altijd leven in de brouwerij’

Met de opening van de bakkerij krijgen jongvolwassen met een afstand tot de arbeidsmarkt de kans om op een leuke manier hun dag in te vullen met verschillende programma’s rondom bakken en koken. ,,Wij noemen onze cliënten die deelnemen aan de dagprogramma’s bij Anders van Smaak ‘onze Smaakmakers’”, vertelt Chaya Cox.

,,We vinden het belangrijk dat zij het gevoel hebben dat ze erbij horen en dat ze opbloeien. En doordat we met onze eigen bus bestellingen gaan afleveren bij de klanten mét onze Smaakmakers, zetten we in op een grotere participatie in de samenleving.”

De keuken van de voetbalkantine is flink onder handen genomen voor het nieuw te openen concept. ,,We hebben alles aangeschaft om een volwaardige bakkerij te kunnen zijn”, legt Cox uit. ,,Ook is er een echte bakker in dienst, met 25 jaar ervaring in het vak, zodat we een goede kwaliteit kunnen afleveren.”

Nog even wennen aan elkaar

Inmiddels is de bakkerij al een aantal weken aan het proefdraaien. ,,De reacties zijn erg enthousiast gelukkig. Het is natuurlijk nog even wennen aan elkaar, en afspraken maken wie welke taken doet bijvoorbeeld. Samen met de bakker en de vrijwilligers is er altijd wel leven in de brouwerij”, vertelt Cox met een lach.

Jacques van Gerven, voorzitter van de voetbalvereniging, is blij met het nieuwe initiatief. ,,Tot vorig jaar hebben we hier altijd ruimte geboden aan een andere instelling, die hier met cliënten bakactiviteiten ondernam. Helaas werd dat door bezuinigingen in de instelling stopgezet.” De vereniging biedt ruimte aan meer initiatieven, zoals een buitenschoolse opvang en diverse loopgroepen. ,,We willen graag maatschappelijk betrokken zijn, en op deze manier lukt dat aardig.”