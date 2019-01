Andy Marcelissen uit Raamsdonksveer Brabants kampioen tonpraoten

Bestuur­ster heeft black-out en mist bocht van Abdijweg bij Borkel en Schaft

10:00 BORKEL EN SCHAFT - Op de Abdijweg bij Borkel en Schaft is een bestuurster via een akker de sloot ingereden. Dat gebeurde in de nacht van vrijdag op zaterdag, nadat ze een bocht miste op de weg bij Borkel en Schaft. De vrouw verklaarde dat ze een black-out had.