Anna Paulownastraat in Aalst staat vol kerststalletjes

Een stukje verderop staat in het grasveldje voor de deur van nummer 35 een tentenkampje met daarin kerstgroepen die vluchtelingen verbeelden. Angelique Dijkgraaf houdt wel van wat symboliek: „Ik wilde graag meedoen, maar vroeg me af hoe ik de beelden droog zou kunnen houden. Tot ik ergens de iglotentjes tegenkwam en meteen dacht ‘ik maak er een vluchtelingenkampje van’. Het past ook wel in deze tijd: op zoek naar veiligheid en een beter leven ontvluchten mensen de oorlog in hun eigen land en komen in een tentenkamp terecht. De meeste voorbijgangers begrijpen het wel en steken hun duim op. En maken foto’s.”

Magisch verlicht

Vorig jaar liepen Sjuul en Desirée de Vries, van nummer 28, de kerststallenroute in buurtschap de Vleut in Best. Dat is een ongeveer zeven kilometer lange tocht waar je langs zo’n honderd kerststallen loopt. De mensen die aan de route wonen, plaatsen een kerststal in hun tuin, onder de overkapping of voor het raam. Heel sfeervol, zo vond het stel dat gemeenschapszin een groot goed vindt. Zij mobiliseerden thuis ook de buurt en vonden gehoor. Zelf hebben ze groots uitgepakt met een heel kerstdorp voor het raam, een verlichte arrenslee tegen de gevel en sneeuwpoppen in de voortuin. Volgend jaar staan de kerststallen weer in de Anna Paulownastraat, waarschijnlijk zijn het er dan nog meer.