Anneke de Geus: vertrek zonder afscheid in Waalre

Vlak voor de kerstvakantie, op de laatste werkdonderdag van het jaar, maakte Anneke de Geus het officieel bekend: ze stopt als directeur van het zorgbedrijf van Stichting Planterij de Pimpernel. Haar gezondheid noopt de verpleegkundige met groene vingers, een paar jaar voor haar pensioen, te stoppen. Toen De Geus in 2002 startte als zorgondernemer kon zij niet voorzien dat ze met de combinatie van zorg en zakelijkheid, anno nu, 68 mensen aan een dagbesteding of (vrijwilligers)werk zou helpen. ,,Het doel van mijn echtgenoot Dick en mij was – en is nog steeds – om mensen met een beperking, op een plezierige en prikkelarme wijze, zinvol werk in een veilige omgeving te bieden. Ik heb een achtergrond als verpleegkundige en in die functie heb ik geleerd te observeren en te analyseren. Maar ook om te kijken wat ik kan doen om kwetsbare mensen te helpen. Dat laatste heb ik altijd het meest boeiende van mijn werk gevonden.”

Bloeiend bedrijf

Met haar 48 jaren schreef De Geus zich destijds in als startende ondernemer. ,,Bij de Kamer van Koophandel keken ze mij, als ‘oude’ herintreedster, een beetje raar aan”, weet De Geus nog. Maar De Pimpernel in Waalre werd een bloeiend bedrijf. De sociale kwekerij biedt een uiteenlopend assortiment aan vaste planten en heesters, die verkocht worden aan particulieren en aan hoveniers. In de winkel op het terrein worden kransen, bloemstukjes, wenskaarten en cadeautjes verkocht, die veelal door de medewerkers zelf worden gemaakt. De Geus is al drie jaar aan het ‘loslaten’. ,,Ik ben tweemaal geopereerd aan mijn hersenen en heb daaraan een spasme in mijn gezicht overgehouden. Communiceren en concentreren kost me daardoor steeds meer moeite. Nee, dat zie je niet aan me, want ik kan dat heel goed verbergen.”