Annie Herps is snertkoningin van Valkenswaard

Niets meer zonder pardon de kliko in: vijf jaar Repair Café in Waalre

10:39 WAALRE - Dankzij het grote aantal bezoekers en een bevlogen team vrijwilligers is het Repair Café in Waalre een groot succes geworden. Al vijf jaar worden in ontmoetingscentrum De Pracht, op iedere derde zaterdag van de maand, stofzuigers gerepareerd die niet meer willen, naden in lievelingsjurken gestikt en Senseo’s gefikst.