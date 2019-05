Arbeidsmigranten illegaal gehuisvest op vakantieparken Oostappen Groep, administratie in beslag genomen door FIOD

VALKENSWAARD/ASTEN - Op de vakantieparken van Oostappen Groep is illegale huisvesting van arbeidsmigranten geconstateerd. Dat meldt de FIOD dinsdag. Daarnaast is er sprake van permanente bewoning en zijn er illegale bouwwerken aangetroffen.

De FIOD (Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst) controleerde dinsdag samen met onder meer de Belastingdienst, het OM, de politie en de Inspectie SZW een aantal recreatieparken van Oostappen Groep, waaronder De Brugse Heide in Valkenswaard, Prinsenmeer in Ommel en Droomgaard in Kaatsheuvel. Ook werd een inval gedaan bij het hoofdkantoor in Asten. De FIOD heeft beslag gelegd op digitale en fysieke administratie. In totaal werden op 8 plaatsen in Brabant en Zeeland doorzoekingen gedaan.

Op de vakantieparken zijn ook problemen met de brandveiligheid geconstateerd. Op één locatie werd iemand aangetroffen die gezocht werd door de politie. Op een andere locatie werd een vuurwapen en vals geld gevonden. De politie doet daar verder onderzoek naar.

Lees verder onder de foto

Volledig scherm Arbeidsmigranten illegaal gehuisvest op vakantieparken Oostappen Groep © Bert Jansen

Controle

In de buurt van de vakantieparken werd een grote voertuigcontrole gehouden door de Belastingdienst en de politie. Daarbij is voor 35.000 euro aan openstaande belastingschulden ingevorderd en er zijn vier voertuigen afgevoerd. Daarnaast is er voor 25.500 euro aan naheffingsaanslagen motorrijtuigenbelasting opgelegd voor het onrechtmatig rijden in auto's met een buitenlands kenteken.

De Inspectie SZW heeft verschillende mensen ondervraagd in verband met de Wet minimumloon en minimum vakantietoeslag.

Illegale huisvesting

De Brugse Heide in Valkenswaard was eerder al in het nieuws vanwege illegale bewoning door arbeidsmigranten. Ook andere campings van Oostappen Groep lagen om die reden al onder vuur.