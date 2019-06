ASML over dichtslibbende wegen: ‘samen de oplossing zoeken'

Momenteel onderzoekt ASML achttien locaties waar een parking gebouwd zou kunnen worden. Dat is volgens de Veldhovense chipmachinefabrikant nodig om het bedrijf én de rest van de regio bereikbaar te houden. ,,Het is nu al te druk, en het zal alleen maar drukker worden'', zegt Teun Wartenbergh, directeur vastgoed bij ASML. ,,Wij hebben gezegd dat ASML in Veldhoven wil groeien, maar we hebben óók gezegd dat dat alleen kan als de infrastructuur wordt aangepast en we op een duurzame manier gaan reizen.''