Asten-Heusden moet Valkenswaard biercantus leren

NECROLOGIE Gerard (Gerrit) Ras was een drijvende kracht achter Striepers­gats carnaval

12 juli VALKENSWAARD - Iedereen noemde hem Gerrit Ras, maar eigenlijk heette hij Gerard. De Valkenswaardenaar was verweven met de carnavalswereld in het dorp. Ook dit jaar was hij nog van de partij tijdens het zottenfeest in zijn Striepersgat. Donderdag overleed hij in de leeftijd van 74 jaar. Hij was daarvoor al enige tijd ziek.