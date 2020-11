Astrid (24) haalt de boerderij naar hartje Valkenswaard

De nieuwe kaaswinkel Kaaz is niet zomaar een ideetje. Astrid Willems (24) heeft grootse plan barst van de ideeën en haar ambities zijn groot. Komende donderdag opent ze haar eigen kaas- en zuivelwinkel in het centrum van Valkenswaard

Van ontbijt tot borrel

,,Een goede ondernemer doet natuurlijk wat nog niemand doet en barst van de creatieve ideeën”, aldus Willems. ,,Het is gewoon een zeer groot gemis dat er nog geen kaaswinkel in Valkenswaard is, en het wordt tijd dat ik daar verandering in ga brengen. Ik ga zorgen dat mensen hier producten kunnen kopen waar ze van kunnen genieten, van het ontbijt tot aan de borrel.”

Na een studie agrarische bedrijfskunde en een studie melkveehouderij was het voor Willems duidelijk, koeien waren haar ding. ,,De zuivelproductie heeft mij altijd enorm aangetrokken. Het melken van de koeien vind ik leuk. En na een stage bij een kaasboer wist ik zeker wat ik wilde.”

Als Willems in Australië in aanmerking komt met de duurzame productie van zuivelproducten, besluit ze dat dat ook in haar eigen omgeving moet kunnen. ,,Mensen moeten zich meer, of misschien weer, bewust worden van wat ze eten. Daarom zal er in de winkel ook allerlei informatie te vinden zijn van alle producten die ik ga verkopen. Alle producten zijn terug te traceren naar de boer die het geproduceerd heeft.”

Hoewel het boerenleven in de genen zit, zal Willems zelf nog geen kaas gaan produceren. ,,Mijn opa en oma hadden een boerderij hier in Valkenswaard. Zelf hebben we geen boerenbedrijf, dus ik kan nog geen kaas maken. De investering die je daarvoor moet doen is voor mij nu nog niet mogelijk, maar ik hoop dat me dat ooit gaat lukken”, legt Willems uit.

Jam uit Valkenswaard

Behalve de kazen en andere zuivelproducten zal Willems een marktkraam in de winkel plaatsen met daarop allerlei lokale producten van andere ondernemers uit de buurt. ,,Je moet elkaar helpen, zo simpel is het. En hoe leuk is het dat er dadelijk bijvoorbeeld ook jam uit Valkenswaard te koop is in de winkel?”

Het enthousiasme straalt ervan af en ambities zijn er dan ook genoeg. ,,Ik hoop natuurlijk ooit een échte Valkenswaardse kaas te kunnen maken. Maar zolang ik nog geen boerderij heb waar ik mijn kaas kan produceren, haal ik de boerderij gewoon naar het centrum van Valkenswaard. De boerderij zal in de winkel dan ook te zien, te ruiken, te proeven en te beleven zijn.”

Willems is intussen druk bezig met de inrichting van de winkel in de Handwerkstraat in Valkenswaard voor de opening komende donderdag 5 november. ,,We zijn een attractie, lijkt het wel”, vertelt Willems lachend. ,,Iedereen komt wel even spieken. En ook de andere ondernemers in de straat zijn al even kennis komen maken. Iedereen is blij dat er weer iets nieuws komt.”