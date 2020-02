Auto belandt op zijn zijkant bij dubbele botsing in Valkenswaard

Ontsnappen aan de pijn onmogelijk in theaterver­sie van ‘Tonio’

10:40 VALKENSWAARD - Na de roman en film is er nu de toneelversie van ‘Tonio’, het requiem dat A.F.Th. van der Heijden schreef voor zijn zoon. Porgy Franssen speelt de schrijver. En doet dat zeer overtuigend, zo was te zien in De Hofnar in Valkenswaard. Binnenkort op herhaling in Eindhoven en Helmond.