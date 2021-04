Auto brandt uit in Jeneverbeslaan in Valkenswaard

Vrachtwa­gen vol tabak gekanteld in Valkens­waard, N69 dicht

14 april VALKENSWAARD - Een vrachtwagen is woensdagmiddag gekanteld toen het voertuig een rotonde over wilde gaan. De kanteling vond plaats bij een rotonde aan de N69 bij Borkel. De weg is al langere tijd dicht en het is niet bekend wanneer de N69 weer open gaat..