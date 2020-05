Auto gaat in vlammen op in Valkenswaard

Kwebbelen in de babbelbox valt nog niet mee bij verpleeg­huis in Geldrop

7 mei GELDROP - Verzorg- en verpleeghuizen in de hele regio zijn op zoek naar bezoekmogelijkheden. De meest gekozen optie is die aan het raam. Met de bewoner aan de binnenkant en de bezoeker in een hokje aan de buitenkant. Ideaal is het niet. Maar wel goed bedoeld en beter dan niks.