Auto met ouder stel erin botst hard op lantaarnpaal in Valkenswaard

Zwembaden bezorgd over hoge gasprijs: ‘Als er niks gebeurt, hakt dat er steviger in dan de coronacri­sis’

EINDHOVEN/HELMOND - De torenhoge energieprijzen zorgen ook bij zwembaden in Zuidoost-Brabant voor nervositeit. Net als bij particulieren hangt het van je contract af of je een geluks- of pechvogel bent. ,,In het zwartste scenario kan het gebeuren dat een bad moet sluiten.”

16 september