Auto vliegt een uur na aanschaf in brand in Valkenswaard, bestuurder en kind ontkomen

De brand vond plaats rond 15.00 uur op de John F Kennedylaan in Valkenswaard. De bestuurder was met zijn net gekochte auto onderweg toen er opeens rook uit de ventilatieopening kwam. Hij zette direct de auto aan de kant om zijn zoontje eruit te halen. Daarna opende hij de motorkap waar toen al de vlammen zichtbaar waren.

Nadat de brandweer het vuur gedoofd had, bleek het voertuig compleet verwoest. Kort daarvoor was de auto gekocht bij een bedrijf in Son en Breugel. Het bedrijf heeft uiteindelijk ook het autowrak gesleept. De oorzaak van de brand is niet bekend, ook is niet bekend of de koper een vervangende auto krijgt.