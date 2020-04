Autobrand in de Kreijenbeek Valkenswaard

Diner van restaurant met een Michelin­ster, voor de prijs hoef je het nu niet te laten

25 april EINDHOVEN - De coronacrisis raakt de horeca ongenadig hard, maar eten bij een sterrenrestaurant was nog nooit zo laagdrempelig. Niet in de ambiance van het restaurant zelf maar aan de eigen keukentafel, want net zoals veel andere restaurants bezorgen er steeds meer aan huis.