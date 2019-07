Autobrand in woonwijk in Waalre, oorzaak vuur nog onbekend

Rechter gunt Were Di in Valkens­waard tijd voor onderzoek naar angstcul­tuur op school

9 juli VALKENSWAARD - Scholengemeenschap Were Di in Valkenswaard krijgt van de rechter tot het eind van de zomervakantie om een onderzoek naar de angstcultuur onder het personeel af te ronden. Ook het belang van de teamleider die medewerkers aanwijzen als aanstichter is daarmee gediend, bepaalde de rechtbank dinsdag in een kort geding waarmee de man een terugkeer school probeerde af te dwingen.