Automobilist gewond naar ziekenhuis nadat hij vangrail raakt op N69 richting Valkenswaard

Nieuw kinderdag­ver­blijf in Aalst: ‘Respect, rust, reinheid en regelmaat belangrijk bij opgroeien’

28 mei AALST - Het is weer een drukte van belang in het verlaten pand op de hoek van de Hortensialaan in Aalst. Waar voorheen fysiotherapie Beusen Foudraine was gevestigd, opent op 1 oktober Kinderdagverblijf Dymphie.