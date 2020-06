Automobilist vliegt uit de bocht in Waalre

Het ongeluk gebeurde kort voor 22.00 uur. De bestuurder reed van Valkenswaard naar Waalre en verloor door onbekende oorzaak de macht over het stuur. De auto werd via een sloot gelanceerd en kwam daarna aan de andere kant van de sloot in het gras terecht. Naar verluidt miste de automobilist op een haar na enkele fietsers. De bestuurder is naar het ziekenhuis gebracht. De auto is total loss.