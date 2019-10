Automobiliste omgekomen bij aanrijding met vrachtwagen op N69 tussen Valkenswaard en Belgische grens, weg afgesloten

VALKENSWAARD - Op de Luikerweg (N69) tussen Valkenswaard en de Belgische grens is bij een ongeval tussen een vrachtwagen en een auto de bestuurster van de auto om het leven gekomen. De weg is in beide richtingen afgesloten vanaf de afslag Bergeijk-Borkel tot aan de Belgische grens. Dat meldt de politie.