Ayla van Rooij waagt de sprong: tijdelijke winkel Villa Sabe in Aalst opent zaterdag

AALST - Villa Sabe is al een onlineshop waarin lifestyleproducten, (houten) speelgoed, kinderkleding en accessoires worden verkocht. Maar Ayla van Rooij uit Waalre wilde ook graag ‘live’. Zaterdag opent zij haar, vooralsnog tijdelijke, winkel in het centrum van Aalst.

De gemeente Waalre heeft winkelpanden op Den Hof gekocht met als doel om er na de zomer van 2023 een groen terrassenplein van te maken. Eén van deze panden staat al leeg en daarvoor werd een tijdelijke invulling gezocht.

Quote Er is altijd een reden om het niet te doen Ayla van Rooij, Villa Sabe

Op een oproep reageerde Van Rooij, die al langer het verlangen had om een fysieke winkel te openen. „Er is altijd een reden om het niet te doen. Maar onze jongste zit nu ook op school en de kosten hier zijn laag. Met een contract tot eind juni 2023 vind ik het een goede tussenstap om te kijken of we van de winkel een succes kunnen maken.’’

Haarvlechtcursussen voor vaders

Met het bestieren van de webwinkel aan huis liepen privé en werk altijd in elkaar over. Vaak gewoon gezellig, maar soms miste de initiatiefneemster ook het directe contact met klanten. In de winkel op Den Hof is Van Rooij voornemens om, naast de verkoop, een speelhoek in te richten voor bezoekende kinderen en wil ze ook geregeld de tafels aan de kant schuiven. „Leuk om workshops te organiseren. Die kunnen bijvoorbeeld gaan over opvoeden en hoe je draagdoeken kunt knopen, maar het kunnen ook haarvlechtcursussen voor vaders zijn.’’

Uit Rusland en Spanje

In Villa Sabe kom je ogen tekort. Er ligt Coloured Clear Glue om mee te knutselen, maar er staat ook veel houten speelgoed te pronken tot ermee gespeeld wordt, er zijn dinopuzzels en er hangen groene en roze jurkjes van Magic Wardrobe. Veel duurzaam spul ook, zoals de chalk markers waarmee je buiten op bomen kunt kleuren. En er zijn de handgemaakte spulletjes uit Rusland en Spanje. Van Rooij verkoopt ook verkleedkleren én haar eigen kinderkledinglijn: Pretty Pink. „Ik heb voor iedere portemonnee wel iets.’’

Middelink by Trudy en By Byon

In maart verhuist Middelink by Trudy naar een andere plek in het winkelcentrum. Daardoor komt dit pand ook leeg te staan, maar hier is eveneens een tijdelijke zaak voorzien. Op 1 april opent By Byon. Een winkel waarin de laatste bohemian trends worden verzameld, met Ibizamode, feelgoodcadeaus en woonaccessoires. Een klein deel van de collectie is tweede kans en/of vintage. Ook wordt (beginnende) ondernemers een plek in de winkel geboden.