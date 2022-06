B en W van Waalre wil rioolheffing volgend jaar met 28 euro verhogen: ‘Bedrag is al 20 jaar hetzelfde’

WAALRE - Het 65 jaar oude rioolsysteem van de gemeente Waalre is dringend aan vernieuwing toe. Op sommige plekken in Waalre-dorp is dat al gebeurd, maar voor het riool in de rest van de gemeente is een forse investering nodig van 7 miljoen nodig en daardoor gaat de rioolheffing flink omhoog.

Om dat te betalen wil B en W van Waalre de rioolheffing voor inwoners de komende jaren met 28 euro per jaar verhogen. Dat komt neer op zo'n 2,33 euro per maand.

AWB-leider Jo Claessen kwam tijdens de gemeenteraadsvergadering van gisteren met een vraag over de stijging. ,,Vorige week hadden wij een informatieavond en werd ons nog gevraagd of we liever een grote of een geleidelijke stijging van de rioolheffing zouden willen. Wij gaven toen aan dat een geleidelijke stijging van 200 euro tot het jaar 2080 het meest wenselijk is. Hoe verklaart u die stijging?”

‘Ik vind dat echt niet om te lachen’

Waarnemend burgemeester Jan Boelhouwer, die wethouder financiën Maarten Pieters verving, antwoordde met een opmerkelijk feitje. ,,In Waalre is de rioolheffing in twintig jaar tijd exact hetzelfde gebleven. Daardoor zitten we in Waalre met een riool waar we de komende jaren 7 miljoen euro aan moeten uitgeven. Daar wordt geen gemeenteraadslid blij mee, want dat zit allemaal onder de grond, maar als het niet werkt hebben we wel een heel groot probleem.”

Het antwoord toverde een voorzichtige lach op het gezicht van de AWB-leider, tot ongenoegen van Boelhouwer. ,,U kunt daar om lachen, maar ik vind dat echt niet om te lachen”, zei Boelhouwer kribbig.

Quote We willen één keer een korte inhaalslag maken met 28 euro per jaar, dan hebben we in ieder geval geld om ermee aan de slag te gaan Jan Boelhouwer, waarnemend burgermeester van Waalre

Claessen zei te snappen dat de grote investering nodig is. ,,Je kunt dat nu in één keer doen, of geleidelijk. Wij kozen vorige week voor een geleidelijke verhoging van enkele euro’s per jaar. Zo kunnen we de lasten voor de burger en de afname van de koopkracht in deze tijd met de energiecrisis zo laag mogelijk houden.”

Dat leek er bij Boelhouwer niet in te gaan. ,,De heer Claessen pleit voor een verhoging van de lasten met 8 cent per maand tot 2080. Daar komt het zo'n beetje op neer”, zei hij. ,,Wij constateren een gigantische achterstand in het onderhoud aan het riool. We willen één keer een korte inhaalslag maken met 28 euro per jaar, dan hebben we in ieder geval geld om ermee aan de slag te gaan.”

In het verkeerde keelgat

Boelhouwer verwees daarbij naar forse regenval zoals in Aalst eind juni 2020. ,,Dat komt ook door de slechte staat van onze riolering. Als u daarvoor uw verantwoordelijkheid neemt en aan uw kiezers gaat uitleggen dat dit pas in 2080 kan worden opgelost met 8 cent per maand, dan wens ik u daar veel succes mee.”

Quote Ik vind het niet fijn om op deze manier aangespro­ken te worden en met die 8 cent bent u aan het bagatelli­se­ren. Het slaat helemaal nergens op Jo Claessen, fractieleider van AWB

De opmerking van Boelhouwer schoot helemaal in het verkeerde keelgat bij Claessen. ,,Ik vind het niet fijn om op deze manier aangesproken te worden en met die 8 cent bent u aan het bagatelliseren. Het slaat helemaal nergens op.”

De gemeenteraad kan nog een stokje steken voor een verhoging van de rioolheffing. De kadernota wordt op 5 juli definitief vastgesteld en de fracties in de raad kunnen met aanpassingsvoorstellen komen. Daar hebben zij dan wel een meerderheid voor nodig in de gemeenteraad.