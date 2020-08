Baas, betweter en burgervader in mijnenveld Waalre

Twee hoge Waalrese ambtenaren schuiven op deze warme dinsdagochtend 10 augustus ineens ongemakkelijk op hun stoel. ,,Op 10 juli hebben de wethouders het vertrouwen in de burgemeester opgezegd.” Advocaat Conny Staudt vertelt het de rechter in een zaaltje van de rechtbank in het centrum van Eindhoven zonder blikken of blozen. Ze staat een ervaren manager bij die al na een dienstverband van een paar weken door de gemeente Waalre op non-actief is gesteld. De vrouw zou in die korte tijd een angstcultuur hebben gecreëerd onder de ambtenaren. Zelf zegt ze dat ze weg moest omdat ze iets op het spoor kwam. Een complot in het gemeentehuis. Er zouden plannen worden gesmeed door een ambtenaar en wethouders om burgemeester Jan Brenninkmeijer weg te werken.