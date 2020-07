Badmintonspelers Dommelen en Valkenswaard verenigd in nieuwe fusieclub

VALKENSWAARD - Na lang praten en veel masseren worden de Valkenswaardse badmintonners samengebracht in één club: Badmintonvereniging De Valken ’20. De start is op 1 augustus.

Ruim tien jaar heeft Bas Buiter zich, zij het met tussenpozen, ingespannen om de badmintonsport in Valkenswaard wat meer aanzien te geven. En met succes. Op 1 augustus is de fusie van ‘Badmintonclub Dommelen’ en het Valkenswaardse ‘BCV 73’ een feit en gaat de nieuwe Badmintonvereniging De Valken ’20 van start.

De drive voor Bas Buiter (40) was 0m het sportieve niveau wat op te krikken. ,,Badminton heeft te lang het imago gehad van campingspelletje. Maar vergis je niet. Het gaat sneller dan tennis. En het is technisch en tactisch veel meer berekenend. Ik leef er me al ruim dertig jaar in uit. Eerst in Dommelen. Later bij BCV 73. Ik was toe aan een hoger niveau.”

Kort na zijn terugkeer bij de Dommelse club in 2009 werd hij daar voorzitter. Wetende dat beide clubs een terugloop in leden kende, gooide direct hij waar mogelijk een balletje op over een fusie. Lijntjes naar leden van beide clubs. ,,Ik had het gevoel dat er, ondanks cultuurverschillen, door samenwerking meer mogelijk was.”

Gezelligheidsclub

Dommelen noemt hij een gezelligheidsclub. Valkenswaard meer prestatiegericht. Alle twee zijn gezond en ongeveer even groot. Zij het dat Valkenswaard toen meer jeugdteams telde en Dommelen over meer senioren beschikte. ,,Bij een s0amenwerkingsverband zouden de twee clubs elkaar prima aanvullen. Bij veel zaken meer efficiëntie: training, samenstelling teams, competitie. En veel mensen zijn al jaren lid zijn van beide clubs. Een fusie zat bij velen dan ook al snel in het hoofd.”

Midden 2018 ontstond er een fusiecommissie. Met heel veel ledenraadplegingen en enkele enquêtes. ,,We merkten al snel veel positiviteit. Zodat we besloten om vanaf 1 januari 2019 iedereen zowel in Dommelen als in Valkenswaard te laten spelen. En slechts contributie betalen bij één club.”

Het seizoen 2019-2020 stond geheel in het teken van de daadwerkelijke fusie. Eind vorig jaar spraken de leden zich bijna unaniem uit vóór ontbinding van de twee clubs en de oprichting van één Groot Valkenswaardse vereniging: Badmintonvereniging De Valken ’20.

Presentatie

De presentatie van ‘De Valken’ was begin juli. De nieuwe club start met 120 leden (35 junioren, 40 senioren en 45 ‘Dagclub’-leden). De laatste groep blijft in De Wedert en de overige leden gaan spelen in De Belleman.

Bas Buiter glundert bij het resultaat. Hij is vanaf 1 augustus, naast actief speler, de voorzitter van de fusieclub. ,,Er is een aantrekkelijke club ontstaan met een behoorlijk niveau. En we hopen over vijf jaar in de top van de Helmondse Badminton Bond te spelen.”