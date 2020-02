Bakgroep stopt bij SV Valkenswaard, Lunet zorg trekt de stekker er uit

De bakgroep van Lunet zorg werd enkele jaren geleden nog gezien als een voorbeeld voor de regio. Het initiatief was heel eenvoudig: mensen met een verstandelijke beperking bakten taarten in de kantine van de voetbalclub in Valkenswaard. Het proefproject had over animo niet te klagen, er ontstond zelfs een wachtlijst onder cliënten. Het aantal bakdagen werd opgeschroefd van één naar twee en later naar drie in de week.

Toch stopt Lunet zorg met het initiatief. Ze heeft de ouders van de deelnemende cliënten daar vorige week over ingelicht. Het contract met de voetbalclub is per 1 juli opgezegd. De organisatie vreest dat op termijn onvoldoende vakkundig personeel beschikbaar is om de cliënten te begeleiden. Bovendien, stelt Lunet in een persbericht, staan de tarieven voortdurend onder druk, waardoor met name kleinschalige dagbesteding kwetsbaar is.

Passende oplossing

Voor de ongeveer 15 cliënten wordt een passende oplossing gezocht, verzekert een woordvoerder van Lunet zorg. Zij kunnen bijvoorbeeld gaan bakken in de Luuxx-bakkerij op De Donksbergen in Duizel.

Volgens Lunet zorg hebben de meeste ouders en cliënten er begrip voor. Guus van Gerven, vader van één van de cliënten, heeft grote moeite met de sluiting van het TaartPunt. Met de taxi van Valkenswaard naar Duizel zien hij en zijn dochter, door eerdere slechte ervaringen hiermee, niet zitten.