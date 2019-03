Ballonnen in de ban in Waalre

Een ballon oplaten bij een herdenking, bruiloft of begrafenis? Die tijd lijkt ook in de gemeente Waalre voorbij. Tijdens de raadsvergadering van gisteravond werd een motie aangenomen die een verbod moet brengen op het oplaten van ballonnen.

De gemeente Waalre volgt daarmee het voorbeeld van buurgemeenten zoals Bergeijk en Eersel. Daar is een dergelijk verbod al vastgesteld. ,,We geven hiermee een signaal af aan de samenleving", zei José Verouden van GroenLinks. ,,In de samenleving is steeds meer aandacht voor zwerfvuil."

GroenLinks diende de motie in samen met de fracties Aalst-Waalre Belang, ZW14 en CDA. Die partijen vonden een verbod eveneens zinvol. ,,Er zijn genoeg andere mooie alternatieven om een viering luister bij te zetten, zonder dat een stuk plastic in een vogelmaag belandt", aldus Suzan van de Goor (CDA).

Jo Claessen van Aalst-Waalre Belang zei dat van een verbod vooral een symbolisch effect moet uitgaan. ,,We moeten ons gaan realiseren dat het met het gebruik van plastic allemaal wel een onsje minder kan."

Er was ook kritiek op het voorstel. De PvdA vroeg zich af hoeveel ballonnen er nu daadwerkelijk in de natuur terechtkomen. D66 wil dat een verbod regionaal geregeld wordt, en de VVD dacht dat een verbod op ballonnen praktisch niet haalbaar zou zijn. ,,We hebben relatief weinig opsporingsambtenaren in de gemeente. Het lijkt mij niet zinvol bij iedere bruiloft een ambtenaar neer te zetten. Zet hun capaciteit liever in om de aanlijnplicht van honden te handhaven", aldus Daan Damen (VVD).

Burgemeester Jan Brenninkmeijer zei niet principieel tegen een verbod te zijn. Hij vond wel dat het probleem van zwerfvuil veel groter is dan ballonnen alleen. Hij wees naar het zwerfvuil langs de rijkswegen, 'waar het soms een zooitje is'. In zijn tijd als burgemeester van Waalre heeft hij daarentegen pas twee keer gezien dat ballonnen werden opgelaten.

Moeilijk

Brenninkmeijer vond het verstandiger een beroep te doen op het gezond verstand van de inwoners van Waalre. Volgens hem komt er steeds meer aandacht voor het terugdringen van zwerfvuil. Net als de fractie van het CDA wees hij op de Waalrese jeugdprins die na de carnavalsmis geen ballonnen wilde. Bovendien zei de burgemeester dat het moeilijk zou zijn om een verbod te handhaven. ,,Als ergens een ballon wordt opgelaten, zal er niet meteen een boa bij de deur staan." Hij adviseerde om geen verbod in te stellen, maar om het gebruik van ballonnen te ontmoedigen.

GroenLinks was het daar niet mee eens. ,,Op een ontmoediging kun je niet controleren", aldus Joke Beuger. Op de suggestie dat beter een beroep kon worden gedaan op het gezonde verstand van mensen zei raadslid Jo Claessen: ,,Bij een hard verbod is de bereidheid bij mensen vaak groter."