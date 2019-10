Band The Seasons wil muzikale broedplaats in Valkenswaard

Documentaire

Behalve muzikant is Sylvia Wernaart ook docent/onderzoeker Fontys Hogeschool Pedagogiek. In die hoedanigheid heeft ze onlangs een documentaire gemaakt over hoe muziek werkt. Wat muziek doet met mensen. Dit werkstuk, ingeleid door de maakster zelf, is meteen de start van het nieuwe Valkenswaardse muziekfestijn. Aansluitend is er ruimte en tijd om met elkaar, onder het genot van een hapje en een drankje, inhoudelijk van gedachte te wisselen over de werking van muziek. Sylvia Wernaart: ,,Food for thought.” Tijdens de avond zijn er, afwisselend in de theaterzaal en het theatercafé, acht optredens van die allemaal gelinkt worden aan Valkenswaard. Als vliegwiel voor de vernieuwing fungeert The Seasons. ,,Nu zijn er nog eilandjes. We gaan de krachten bundelen. We creëren een broedplaats.”