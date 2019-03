Bankje voor ‘niet stijve’ honderdjarige in Dommelen

Al heel haar leven woont Van Son in dezelfde straat. De Heilige Martinuskerk waar ze gedoopt en getrouwd is staat er, net als het huis waar ze geboren is. Ze heeft zelf geen kinderen en haar man is in 1981 overleden, maar zondag komen alle zeventien neven en nichten langs om haar verjaardag te vieren. Na het vroege overlijden van haar man bleef ze bezig: ,,Ik heb altijd gewerkt, ik ben geen niksnut.’’ Ze wijst naar het vloerkleed, de onderzetters en ingelijste borduurwerkjes die ze zelf heeft gemaakt. ,,Dat kleed ligt hier nou al veertig jaar’’, zegt haar neef Frans Verhoeven. Tot dit jaar werkte ze zelf nog in haar tuintje. Van burgemeester Ederveen krijgt ze een bos bloemen, gepaard met zijn hartelijke felicitaties. ,,Morgen word ik honderd, zo’n oud wijf hè’’, zegt Van Son met een brede glimlach.