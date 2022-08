Barbershop zingen is ook hersentraining

Afterglow

Destijds deed Ledant auditie en toen ze mocht toetreden, want je wordt niet zómaar aangenomen, werd ze niet alleen direct gegrepen door het genre, maar ook door de onderlinge gezelligheid. Haar ogen lichten op: „Het is zó leuk om te doen. Elke week na de repetitie blijven we vaak nog een tijdje ‘hangen’. Wat we dan doen? Zingen! Dat noemen we een Afterglow. Daarnaast blijkt zingen voor velen een therapie voor wát dan ook; in ons koor is de onderlinge betrokkenheid groot. Ook van de optredens geniet ik. Maakt mij niet uit of dat nu tijdens een Vrouwengilde is of op een Dickensfestival. We treden ook op in verzorgingshuizen. Dan houden we rekening met het repertoire dat we brengen. Onze toehoorders kunnen dan meezingen, hoewel sommigen ook gewoon lekker in slaap vallen.”