Basic-Fit in voormalig Aldi-pand Valkenswaard

VALKENSWAARD - Er komt een nieuwe vestiging van Basic-Fit in Valkenswaard. De sportschool wil zich vestigen in het voormalige winkelpand van Aldi.

De keten van sportscholen heeft voor het vroegere pand van het winkelbedrijf Aldi aan de Handwerkstraat een vergunning aangevraagd om het voormalige supermarktgebouw om te zetten in een fitnesscentrum. De bedoeling is nog voor het einde van dit jaar de deuren voor de sporters te openen.

Het betreft hier een ruimte van ongeveer 1100 vierkante meter. Volgens Rein Heeren, de bouwkundige uit Nieuw-Vennep die de verbouwing regelt, is dit voor de organisatie Basic-Fit ongeveer de minimale afmeting voor het openen van een nieuw filiaal. Dat juist die plek gekozen is voor een Basic-Fit vestiging heeft alles te maken met de ligging. Heeren omschrijft het als een zichtlocatie in het centrum met volop parkeergelegenheid.

Het nieuwe sportcentrum biedt straks een oefenruimte voor ongeveer 120 personen. De sporters gaan in Valkenswaard aan de slag met het gangbare Basic-Fit programma. Dat is gebaseerd op een speciale app aan de hand waarvan de lessen gedaan worden. Individueel dan wel in groepsverband. Daarbij is het ook mogelijk een personal coach in te huren.

Basic-Fit is met meer dan 160 clubs één van de grootste sportscholen van Nederland. Het bedrijf heeft ook vestigingen in België, Frankrijk, Luxemburg en Spanje. In de regio zijn onder meer filialen in Eindhoven, Helmond, Nuenen en Sint-Oedenrode. Leden van Basic-Fit hebben toegang tot alle clubs.