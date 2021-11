‘Bedelfeest’ in Waalre trekt veel bekijks

Sint Martinus is de beschermheilige van landlopers en bedelaars, maar ook van militairen, ruiters en herders. Het is niet helemaal duidelijk wanneer de volkse traditie begon, maar al ruim 500 jaar geleden liepen arme kinderen op 11 november (de dag waarop Martinus in het jaar 397 werd begraven) een bedeltocht langs de huizen van hun rijke plaatsgenoten. Zij kregen fruit en geld.

Sint Martinus zou in zijn tijd vele wonderen hebben verricht, maar schijnt ook keihard te hebben opgetreden tegen ongelovigen en was niet te beroerd om duivelsuitdrijvingen te leiden. Over dat laatste hoor je niet veel. Over de aanleiding voor dat eerste des te meer.

Op een avond zou Sint Martinus de helft van zijn mantel aan een arme stakkerd hebben gegeven. Later die nacht kreeg hij een visioen, waaruit bleek dat die bewuste bedelaar Christus zelf was geweest. De soldaat bekeerde zich en schopte het later tot bisschop.

De bedeltocht van weleer veranderde door de eeuwen heen in een feestelijke lampionnenoptocht. Tot op de dag van vandaag lopen kinderen de rondgang nog steeds.

Straten in Waalre fraai aangekleed

Zo trok zaterdagavond veel Waalrese jeugd met lichtjes door de straten. Daaraan voorafgaand vertelde diaken Bas Leijtens in een volle Willibrorduskerk aan de Markt over licht, over warmte en over delen.

Vervolgens startte de lampionnentocht door de veelal fraai aangeklede straten. Voorop ging ‘Sint Martinus’ te paard en daarna volgden de overige leden van het gelijknamige en organiserende gilde. In optocht liep de stoet naar een groot vuur op het kale akkerland aan de Dreefstraat. Dit Martinusvuur, zo geloofden de mensen vroeger, zou de vruchtbaarheid van veld en vee bevorderen.

De vrijwillige brandweer stak de brandstapel aan, waarna de legende van Sint-Martinus met de bedelaar werd uitgebeeld. Bij belangrijke gebeurtenissen ontbreekt ook de vendelier niet. Aan Willem Dams zaterdag de taak om, in harde wind, aan het acrobatisch bewegingsspel uitvoering te geven. En toen was er chocomel voor iedereen.