Bedrijventerrein Valkenswaard wil energieneutraal worden

Zes eiken plat voor nieuw gezond­heids­cen­trum Waalre

9 januari Waalre - Voor het nieuw te bouwen gezondheidscentrum in Waalre-dorp naast sporthal Hoeveland zullen zo goed als zeker zes eiken moeten wijken. De raad moet nog een definitief oordeel vellen, maar lijkt zich bij de kap van die bomen neer te leggen. Als alles meezit, kan de schop in het najaar in de grond.