Beeks Zien en Horen breidt uit in Belleman na vertrek bloemist

In het voormalige pand van de bloemist in winkelhart De Belleman zijn de verbouwingen al volop aan de gang. ,,Toen bleek dat onze buurvrouw ging stoppen met haar winkel, ben ik gaan nadenken. Dat ik wilde gaan uitbreiden ooit, stond wel vast. Maar het was nu in deze tijd natuurlijk even goed afwegen of we de centjes apart zouden gaan zetten voor moeilijkere tijden of de sprong zouden wagen”, vertelt Kees Beeks, eigenaar van Beeks Zien en Horen.

Regiofunctie

De ondernemer besloot toch om zijn bedrijf verder uit te gaan breiden. ,,Sinds begin deze maand bestaat Beeks Zien en Horen tien jaar. Ik ben ooit alleen begonnen op 29 vierkante meter. Inmiddels zijn we met zessen en hebben we een regiofunctie, maar we willen deze nog breder maken”, licht Beeks toe. ,,Zo ondersteunen we een groot aantal huisartsen in de regio met de oogzorg. Als iemand dus bij de dokter komt met oogklachten, worden deze eerst naar ons verwezen. Ook omdat de wachtlijsten in ziekenhuizen vaak erg lang zijn. We hebben hiervoor gespecialiseerde mensen in dienst, waardoor men hier sneller terecht kan.”

De zaak is van 8 januari tot en met 22 januari gesloten in verband met de verbouwingen. Hierna is het winkelgedeelte groter en heeft de winkel een nieuwe uitstraling. ,,De uitbreiding is vooral belangrijk voor het ‘frontgedeelte’, het gedeelte achter de voormalige bloemenzaak hadden we al. De medische apparatuur moet eerst naar een speciale opslag waar de temperatuur gereguleerd kan worden. We kunnen het dus niet met een steekwagentje verrijden.”