Begraafplaats Aalst duurder

Lugubere voorstel­ling met een knipoog: Circus of Torment strijkt neer in Valkens­waard voor een 'horrorvoor­stel­ling’

28 oktober VALKENSWAARD - Onmenselijke gedrochten, horrorclowns, getormenteerde wezens, onheil hing in de lucht tijdens de première van het Circus of Torment dat is neergestreken in het Valkenswaardse Frans van Bestpark. Bezoekers werden getrakteerd op een horrorshow met een knipoog, die nog tot en met zondag 3 november is te zien.