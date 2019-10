Begroting Waalre: extra wensen kosten geld, ozb-belasting gaat omhoog

Door huiseigenaren extra belasting te laten betalen (het ozb-tarief stijgt met 7,5 procent) krijgt de gemeente de financiële eindjes aan elkaar geknoopt. Bovendien kan Waalre met dit extra geld een aantal wensen van hun verlanglijstje betalen. Zo kan het bijvoorbeeld in 2020 een proef doen met een hulpverlener voor verwarde personen. En er is geld om de dagopvang in de Pracht uit te breiden. Ook een deel van de renovatie van winkelcentrum Den Hof in Aalst kan worden betaald.

Naast het ozb-tarief stijgt ook de afvalstoffenheffing, die wordt verhoogd met 3 procent. Een gemiddeld meerpersoonshuishouden in Waalre gaat in volgend 810 euro aan gemeentelijke belastingen betalen, in 2019 was dat nog 781 euro.

,,Al het vlees is nu wel van onze botten’’, zegt wethouder Loek Kruip van Financiën in een reactie op de begroting voor 2020. In alle hoeken en gaten van het gemeentehuis is gekeken waar nog geld vandaan kon worden gehaald. Er zijn overigens geen grote geldzorgen. Als er een grote financiële tegenvaller komt, dan kan Waalre die dragen. Waalre kreeg de afgelopen twee jaar al flinke financiële klappen te verwerken. Net als veel andere gemeenten heeft Waalre een flink tekort op zorggebied. Wethouder Lianne Smit verwacht dat Waalre ook de komende jaren te maken krijgt met hoge zorgkosten. ,,Ik zie de zorgvraag niet afnemen.’’ Ze wil inzetten op preventie. Een voorbeeld daarvan is de oprichting van het Medisch Centrum Aalst afgelopen zomer, waar mensen op een laagdrempelige manier kunnen binnenlopen voor hulp. Zo hoopt de gemeente zwaardere zorgvragen te voorkomen. Ook kan winst worden geboekt door samen te werken met andere nabijgelegen gemeenten zoals nu ook al gebeurt met bijvoorbeeld Veldhoven. Waalre wil onderzoeken waar nog meer winst te halen is op het gebied van samenwerken, met andere gemeenten of zelfs met andere organisaties.

Op het gebied van duurzaamheid neemt Waalre 250.000 euro op uit de spaarpot. Ze heeft plannen met onder andere zonnepanelen. Komend jaar wordt ook onderzocht hoe de basisschool De Meent kan worden gerenoveerd. En het sluipverkeer uit Aalst moet worden geweerd, net als nu in Waalre-dorp.